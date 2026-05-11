香港メディアの香港01は9日、日本のガールズグループが香港公演の日程を変更したと伝えた。今月6日、日本のガールズグループXGはワールドツアー「XG WORLD TOUR：THE CORE」について、7月31日に香港で追加公演を行うことを発表したが、中国本土のネットユーザーから「7月31日という日付が旧日本軍の731部隊を連想させる」との理由で日程を変更するよう要求する声が上がった。中国のSNS上では「主催者は正気なのか」「XGは今後、中