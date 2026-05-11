ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！文字の順番を入れ替えるだけで、誰もが知っている「ある単語」に大変身します。パズル感覚で楽しめるので、家事や仕事の合間のリフレッシュにも最適ですよ。全神経を集中させて、隠された言葉を解き明かしてください！問題：「こ ん け つ こ う」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。こ ん け つ こ うヒント：最後の文字は「つ」答えを見る↓↓↓↓