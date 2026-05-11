伊勢神宮の祭典で供える米の苗を植える古式ゆかしい「神田御田植初」が9日、三重県伊勢市の水田で行われました。伊勢市にある神宮神田で行われた伊勢神宮の伝統の儀式「神田御田植初」は、室町時代から続くとされる田植え行事で、三重県の無形文化財に指定されています。9日は黄色い装束姿の神田を管理する作長が、神職からおはらいを受けた3つの苗を投げ入れ、作丁と呼ばれる2人が3列に植えていきました。笛や太鼓の音色が響くな