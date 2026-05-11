有人潜水艇「奮闘者号」を搭載した海洋調査船「探索1号」が5月10日、順調に広州に帰港し、「地球深部探査計画」太平洋横断観測航海、並びに初の中国・チリ合同のアタカマ海溝での有人深海潜水観測航海を成功裏に終えました。今回の航海は中国科学院深海科学・工程研究所の「深海科学・知能技術」国家重点実験室が主導し、2025年12月6日に三亜を出航し、公開日数は156日で、総航行距離は地球の赤道を一周する距離に相当する4万キロ