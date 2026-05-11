ボウリングの三重県ナンバーワンを決める「三重オープンボウリングトーナメント」が9日、鈴鹿市で開かれました。県内7つのボウリング場でつくる協会が毎年開いているもので、開会式では三重県ボウリング場協会の木原剛弘会長が「この大会の中で大きな、そして、多くのみなさまのつながりが生まれることを期待しています」と挨拶しました。前回大会で総合優勝した菊池彰選手は「正々堂々、最後の一投まで投げ切ることを誓います」と