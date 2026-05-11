モデルの島袋聖南さんは5月8日、自身のInstagramを更新。ジムで圧巻のスタイルを披露しました。【写真】島袋聖南、圧巻スタイル披露圧巻のボディライン島袋さんは「先月外食多めで筋肉貯金が、、その分更に気合いを入れて頑張る」とつづり、7枚の写真と2本の動画を公開しました。1枚目は、ベージュのキャミソールにタイトなレギンスを合わせたスポーティーなコーディネートです。引き締まったウエストや美しいボディラインが際立っ