鳥羽市の神島で海釣りに出かけたと見られる73歳の男性の行方が分からなくなり、鳥羽海上保安部などが捜索しています。行方がわからなくなっているのは、愛知県尾張旭市に住む無職の73歳の男性です。鳥羽海上保安部によりますと、男性の妻から「ゴールデンウイークに男性が神島の実家に帰省したが、自宅に戻らない」などと警察に通報がありました。男性が釣りに出かけたという情報もあり、警察や消防、鳥羽海上保安部などがけさから