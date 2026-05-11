Image： PPACO このサンダル、ひっくり返るんです。ひっくり返ると何がいいかというと、ベランダやデッキといった屋外にサンダルを置いたとき、雨やほこりで内部が汚れない。このアイデアは思いつかなかった…。ソールとデザインは2種類ずつラインアップ Image： PPACO クローズドタイプのフラットソール／ブラックカラー1万3200