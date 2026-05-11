元女子フィギュアスケート五輪代表でタレントの安藤美姫（38）が10日放送の読売テレビ「もんくもん 皐月もんくSP」（日曜後4・30）にゲスト出演。フィギュアスケートに対する世間のイメージを否定した。12歳の長女もスケートをしているが、「私は教えてないです。コーチに頼んでいる」と安藤。これにレギュラーのメッセンジャー・黒田有は「みんな簡単にスケート習わせてるとか言うけど俺、ちゃんと調べたことあるねん。スケー