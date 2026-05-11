10日午後、神奈川県相模原市でオートバイと乗用車の事故があり、オートバイを運転していた男性が死亡しました。乗用車の運転手は車を残し、その場から立ち去っていて、警察はひき逃げ事件として捜査しています。警察によりますと10日午後4時半すぎ、相模原市緑区で「オートバイと乗用車の事故」と通行人から110番通報がありました。乗用車とオートバイが正面衝突したとみられ、オートバイを運転していた寺沢寛之さん（55）が死亡し