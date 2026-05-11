◇卓球・世界選手権団体戦（2026年5月10日英ロンドン）決勝が行われ、女子の日本は中国に2―3で敗れた。55年ぶりとなる金メダルを逃し、6大会連続の銀メダルに終わった。悔しい敗戦となったが、存在感を示したのが第3試合に出場した世界ランキング15位の橋本帆乃香（デンソー）だった。同7位のカイ曼と対戦し、第1ゲームを11―6で先取。第2ゲームを落としながらも、第3、第4ゲームを連取して制した。カットマンとして相