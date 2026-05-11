お笑い芸人エハラマサヒロ（43）が11日、Xを更新。「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者の中山功太（45）による「いじめ被害」告白騒動をめぐり私見を述べた。中山は5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」で「長らくに渡って…僕の体感で言ったら10年ぐらいなんですけど。ずっといじめられた先輩がいるんですよ、ずっとその人からいじめられてきた」と激白。「今、むちゃくちゃ売れてますし、たぶ