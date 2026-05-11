【ポケモンカフェ（東京・日本橋）】 6月17日 リニューアルオープン 「ポケモンカフェ TOKYO」（東京・日本橋）のリニューアルオープン日が6月17日に決定した。 本店舗は3月23日より改装のため臨時休業を行なっていた。今回リニューアルオープン日が決定し、店舗に来店するための予約受付の再開日時についても5月17日18時に開始となることが明らかになっ