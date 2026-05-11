【ワイヤレスゲーミングコントローラー「QZT-X1-01」】 販売中 価格：7,580円 LivelyLifeライブリーライフは、ワイヤレスゲーミングコントローラー「QZT-X1-01」の販売を開始した。価格は7,580円。 「QZT-X1-01」は、ボイスチャット、RGBライティング、背面マクロ、連射機能、ジャイロ操作など、ハイエンド級の機能を1台に凝縮しな