チャールズ国王に現在最も信頼されている側近の１人が、国王を「大きな苦痛」から救うため、ウィリアム皇太子とヘンリー王子の間の亀裂を修復すると誓っているという。英紙デーリー・メールが１０日、報じた。２月に国王の副秘書官に就任した元外交官のテオ・ライクロフト氏（５０）がその人物だ。２０２２年のエリザベス女王の葬儀以来、疎遠になった兄弟の関係を修復することが「最優先の使命」であり、同氏はキャリア上最大