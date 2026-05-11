GW明け、なんだかやる気が出ない……。掃除もしなきゃ、晩ごはんも考えなきゃと思いつつ、気づけば後回しになってしまうこともありますよね。「だれか代わりにやってほしい！」そんなときにやる気スイッチを入れるコツを、脳神経外科医の菅原道仁先生に教えていただきました。家事をゲーム化して脳を刺激する脳が刺激に慣れてしまってドーパミンが出にくくなることを「馴化（じゅんか）」といい、毎日同じことを繰り返す家事は、脳