カラスが街中で縄張りをつくる方法 カラスのペアは縄張りを持つ 繁殖しているカラスはペアで縄張りを持っています。縄張りというのは、持ち主によって防衛され、独占的に使われる場所のことです。他のカラスが入ってくると追い出します。ヒナを育てるには安定してエサが手に入らないと困りますから、そのための場所を確保しておくわけです。普通、カラスの縄張りは街中で６～10ヘクタールくらい。仮に円形なら、直