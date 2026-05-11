有酸素運動と無酸素運動の違いとは ２種類の運動で効果的なダイエットを！ 有酸素運動とは？ 酸素を体にとり込みながら、ゆっくり行う運動を有酸素運動と言います。 ウォーキング、ジョギング、水中歩行などの激しくない運動が該当します。 運動を通じて脂肪を燃焼することができます。 無酸素運動とは？ 酸素を使わず、瞬間的に筋肉に大きな負荷をかける運動を無酸素運動と言います。 短距離走や筋トレなど