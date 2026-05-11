火事の現場焼けた工場資材 警察によると、5月10日午後8時40分ごろ、東かがわ市水主の工務店の資材置き場で木のようなものが燃えていると近くに住む人から119番通報がありました。 消防が約1時間半後に消し止めましたが、置いてあった木材の一部が燃えました。また、その熱で近くに止めていたショベルカーのガラスも溶けたということです。 2026年2月には、約500ｍ離れた山林で火事があり、まだ原因がわかってい