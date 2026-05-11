「オリオールズ２−１アスレチックス」（１０日、ボルティモア）オリオールズのアルバーナス監督が、一塁側ベンチを襲ったファウルボールにヒヤリとする場面があった。二回、オリオールズの４番、アロンソの放った打球速度６７マイル（約１０８キロ）のファウルボールが一塁側ダッグアウトへ。アルバーナス監督が立っていた階段付近を襲い、ベンチ内が一時騒然とした。指揮官はベンチ内にあった捕手用のミットを左手に付け