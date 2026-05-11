【ソウル＝依田和彩】中東のホルムズ海峡に停泊中の韓国企業が運航していた貨物船が４日に爆発した事件について、韓国外交省は１０日、爆発は「正体不明の飛行体」による攻撃が原因だったとの調査結果を発表した。飛行体の発射主や種類は現時点で確認できていないという。同省によると、二つの飛行体が貨物船の船尾側面にあたり、火災が発生した。損傷状況から機雷による攻撃の可能性は低いという。飛行体のエンジンの残骸が回