今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる『EIGHT-JAM』。5月10日（日）放送の同番組では、先日放送された話題の2組の未公開シーンをお届け。Mr.Children・桜井和寿とHi-STANDARDの貴重インタビューの続きが公開された。【映像】ミスチル桜井和寿、大御所女性ミュージシャンへの憧れを語る桜井和寿へのインタビューでは、学生の頃に初めて作ったとい