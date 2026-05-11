9日の夕方、能代市二ツ井町の秋田自動車道で車がクマと衝突しました。運転の女性にけがはありませんでした。高速道路交通警察隊の調べによりますと9日午後6時55分ごろ、能代市二ツ井町切石字烏坂の秋田自動車道を走っていた普通乗用車が、道路を横断するクマ1頭と衝突しました。運転していた能代市の30代の女性にけがはありませんでした。クマの体長は約1メートルです。現場は二ツ井白神インターチェンジ近くの秋田自