5月5日に開幕したAFC U17アジア杯サウジアラビア2026はグループステージ第2戦までを消化した。U-17カタール、U-17中国両代表を撃破して勝点6を得た日本だが、まだ突破確定には至っていない。12日に行われるU-17インドネシア代表との第3戦で、グループステージ突破と、それによって得られるFIFA U-17ワールドカップ出場権確保を狙う形だ。小野信義監督は「逆に緊張感のある試合が残ったことで、選手たちにとって良い経験になる