１１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円９４銭前後と前週末の午後５時時点に比べ１０銭程度のドル高・円安で推移している。 ８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円６８銭前後と前日に比べ２５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。４月の米雇用統計で平均時給の伸び率が市場予想を下回ったことを受け、米長期金利が低下したことから一時１５６円