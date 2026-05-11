セカンドサイトアナリティカが大幅高で３日続伸している。前週末８日の取引終了後に、ジェイリースとＡＩを前提とした業務プロセス・組織体系の抜本的な再構築を図ることを目的に業務提携契約を締結したと発表しており、これを好感した買いが入っている。 生成ＡＩやＡＩエージェント、高精度予測などのさまざまなＡＩ技術を活用した製品・サービスの強化及び新規開発に向けて協力する。これによりセカン