日本エム・ディ・エムは安い。約３カ月ぶりに年初来安値を更新した。前週末８日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を２５３億７０００万円（前期比６．１％増）、営業利益を４億３０００万円（同２５．１％減）と発表。配当予想は１７円（前期同額）とした。５期連続の営業減益となる見通しを示しており、これを嫌気した売りが優勢となっている。 なお、同時に発表した２６年３月期決算は、売上高が２３９