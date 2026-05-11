物語コーポレーションは３日ぶりに急反騰し、ストップ高となる前営業日比７００円高の４９０５円に買われた。前週末８日の取引終了後、２６年６月期第３四半期累計（２５年７月～２６年３月）の連結決算を発表した。売上高は１１２１億３００万円（前年同期比２１．０％増）、営業利益は９１億２５００万円（同３１．４％増）だったとしており、業況を好感した買いが集まっている。営業利益の通期計画（１０７