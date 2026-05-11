フィード・ワンが切り返し急。同社は前週末８日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比９．１％増の３１７０億円、経常利益は同２．２％増の８８億円を見込む。前期に続き過去最高益の更新を計画するほか、年間配当予想は同６円５０銭増配の５２円としており、評価されたようだ。今期は輸入原料価格の上昇懸念があるなかで価格改定効果を見込むほか、