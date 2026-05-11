「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日午前１０時現在で、ＦＩＧが「買い予想数上昇」で４位となっている。 １１日の東京市場で、ＦＩＧはストップ高カイ気配。７日取引終了後に「グループのＲＥＡＬＩＺＥが台湾企業と共同で、最先端ＡＩ半導体の検査工程に使用される自動化装置を開発した」と発表したことを受け、前週末８日もストップ高をつけている。 この装置は、グロӦ