天皇杯予選が10日に各地で開催され、新たに16チームの出場が決まった。山梨県予選決勝では山梨学院大がセカンドチームの山梨学院大PEGASUSとの同門対決を実施。昨年はセカンドチームが勝利していたが、今年はトップチームが1-0で勝利した。トップチームはこれまで東京都予選に参加していたものの昨年から山梨県予選に出場しており、今回が本大会初出場になる。セカンドチームは本大会連続出場が4年で止まった。宮城県予選決