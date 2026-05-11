新生児や乳児の皮膚はデリケートで、生理的なものから治療が必要なものまで、さまざまな発疹が現れます。おむつかぶれや汗疹、新生児中毒性紅斑など、日常的によく見られる皮膚トラブルも少なくありません。どのような発疹がいつ現れやすいのか、また日常ケアでどのように予防・対処できるのかについて詳しく解説します。 監修医師：高藤 円香（医師） 防衛医科大学校卒業 / 現在は自衛隊阪神病院勤務 / 専門は皮膚科