【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Travis Japanの宮近海斗、世界的トップダンスアーティスト、ケント・モリらが、5月9日に開催された映画『Michael／マイケル』スペシャルイベント『みんなで踊ろう！マイケルダンス！ライブ＆トークイベント』に登場。宮近が、本作の宣伝アンバサダーに就任することがサプライズで発表された。 ■マイケル・ジャクソンのダンスの魅力を実演・解説 マイケル・ジャク