THE RAMPAGEは11日、療養中だった武知海青が、13日のライブから復帰すると発表した。【Xより】「急性虫垂炎」と診断福岡公演の休演を伝えたTHE RAMPAGE武知海青公式サイトで「急性虫垂炎のため療養しておりましたTHE RAMPAGEの武知海青ですが、医師の診断のもと治療および経過観察を行った結果、活動再開に支障がない状態まで回復したため、2026年5月13日（火）開催『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 "（R）MPG"』大阪公演より活