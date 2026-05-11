週明け11日午前の東京外国為替市場の円相場は1ドル＝156円台後半で取引された。午前10時現在は前週末比12銭円安ドル高の1ドル＝156円95〜96銭。ユーロは56銭円安ユーロ高の1ユーロ＝184円72〜73銭。米国とイランの停戦交渉の先行き不透明感から原油先物相場の高止まりを受け「有事のドル買い」がやや優勢だった。市場では「比較的静かな動きだ」（外為ブローカー）との声があった。