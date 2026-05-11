WANIMAが3月25日、約12年ぶりのミニアルバム『Excuse Error』をリリースした。同ミニアルバムの制作の裏側を追ったドキュメンタリー映像『Excuse Error RECORDING DOCUMENT』がオフィシャルYouTubeチャンネルに公開となった。ドキュメンタリー映像は、“間違いながらも進んでいく”という作品のテーマを体現するように、制作に向き合い、葛藤するKENTAの姿からスタート。レコーディング風景やメンバー同士のやり取り、スタジオでの