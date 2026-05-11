◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）条件が好転するトーセンリョウ（牡７歳、美浦・加藤征弘厩舎、父ディープインパクト）に待望の重賞制覇が期待できそうだ。オープン昇級後はリステッドで２着が２回、重賞３着が１回、オープン３着が１回。脚質的にもどかしい成績が続くが、その差し脚は常に強烈。ストロングポイントを最大限生かせる外回りのこの舞台がベストだろう。開催２週目とな