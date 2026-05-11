世界選手権団体戦・女子決勝卓球の世界選手権団体戦は10日、英国・ロンドンで女子決勝が行われた。チーム世界ランク2位の日本は、同1位の中国と激突。3時間25分の大激戦の末に2-3で敗れ、6大会連続の銀メダルとなった。第2試合では世界ランク11位の早田ひなが、同1位の最強・孫穎莎に挑んだ中で、孫穎莎のスポーツマンシップに喝采が広がった。注目されたのは、第1、2ゲームをともに孫穎莎が11-7で制し、迎えた第3ゲームの場面