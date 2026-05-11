３児の母である歌手の鈴木亜美（４４）が、長女とのツーショットを公開した。１１日までにインスタグラムを更新し、「バス楽しいね」と娘と２人でバスに乗る姿の自撮りをアップ。鈴木は白のキャップにシャツ姿、隣に座る娘はぱっちりとした目が印象的で、笑顔で写真に収まっている。この投稿にフォロワーからは「こんなかわいいお母さん羨ましい」「似てるゥ〜！」「姫ちゃんスマイル可愛いですね！」「こんな可愛い人が乗