高松東警察署 高松市のアパートに侵入して衣服を盗んだ疑いで、高松東警察署は11日、香川県三木町の無職の男(80)を逮捕しました。 警察によりますと、男は10日の午後11時15分ごろ、高松市の20代の女性が住むアパートのベランダに侵入し、ジャージズボンなど2点を盗んだ疑いがもたれています。近隣住民から「ベランダから中をのぞいている人がいる」と110番通報があり、事件が発覚しました。 警察の調