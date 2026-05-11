INAC神戸の吉田莉胡が語る「常勝軍団のメンタリティ」と「進化の跡」INAC神戸レオネッサのFW吉田莉胡は現在16得点を挙げ、WEリーグ得点ランキングのトップを走る。5月10日に行われた古巣・ちふれASエルフェン埼玉との一戦は、MF成宮唯のゴールにより1-0で勝利。吉田自身は無得点に終わり、2位の島田芽依（三菱重工浦和レッズレディース）に1点差まで詰め寄られる形となったが、試合後の言葉からは、ストライカーとしての確かな手