電気自動車などの核心素材であるリチウムバッテリーの性能を低下させる根本的な要因が韓国の研究陣によって初めて究明された。韓国科学技術院（KAIST）は10日、新素材工学科のホン・スンボム教授研究チームがリチウム金属バッテリーの劣化（充電と放電の繰り返しなどでバッテリー容量が減少する現象）メカニズムを究明したと明らかにした。リチウムバッテリーは既存の黒鉛を負極材に使うバッテリーより多くのエネルギーを貯蔵でき