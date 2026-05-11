チキンフランチャイズの「ペリカーナ」が、不倫を題材にした人工知能（AI）広告映像で物議を醸したことを受け、公式に謝罪し、問題となった投稿を削除した。10日、業界によると、ペリカーナは公式インスタグラムで、「最近アップロードされたコンテンツにより、不快感や失望を与えたことを心よりお詫び申し上げる」と明らかにした。会社側は、「コンテンツ制作の過程で、表現の適切性や社会的な認識について十分に考慮しないまま投