記事ポイントTDI株式会社が将棋棋士・伊藤匠二冠（叡王・王座）との広告出演契約を締結します伊藤二冠は2024年に叡王、2025年に王座を獲得して史上17人目の二冠となり、九段に昇段した若手棋士ですAI技術を活用した研究が進む新時代の将棋界で挑戦を続ける伊藤二冠をTDI株式会社が応援します 独立系システムインテグレーターのTDIが、将棋棋士・伊藤匠二冠（叡王・王座）との広告出演契約締結を2026年5月11日に発表します。20