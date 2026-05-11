記事ポイントTDIが将棋団体戦「ABEMA地域トーナメント2026」の「ルシーグ横浜」チームスポンサーに就任チームには伊藤匠二冠（叡王・王座）が所属し、森内俊之九段が監督を務める大会は2026年6月より「ABEMA」で放送予定の全国6ブロック制の地域密着型トーナメント 独立系システムインテグレーターのTDIが、インターネットテレビ局「ABEMA」主催の将棋団体戦「ABEMA地域トーナメント2026」に、チームスポンサーとして参加しま