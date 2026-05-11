【新華社北京5月11日】中国商務部の報道官は10日、中米経済・貿易協議に関する記者の質問を受け、中米双方の合意に基づき、何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・国務院副総理が12〜13日に代表団を率いて韓国に赴き、米側と協議すると発表した。双方は釜山で行った両国首脳会談とこれまでの電話会談で達した重要な共通認識を踏まえ、互いに関心を持つ経済・貿易問題について話し合う。