とちぎテレビ サッカー天皇杯の出場権をかけたＮＥＺＡＳカップ栃木県サッカー選手権大会の準決勝が１０日、宇都宮市で開かれました。 天皇杯ＪＦＡ全日本サッカー選手権大会の栃木県予選にもなっているＮＥＺＡＳカップ栃木県サッカー選手権大会。１０日の準決勝はホンダヒート・グリーンスタジアムで行われ１回戦を勝ち抜いた栃木シティＵ－２５とヴェルフェ矢板が対戦しま