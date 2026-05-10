とちぎテレビ バスケットボールＢリーグの年間王者を決めるチャンピオンシップ、準々決勝の２戦目が行われ、負ければ敗退となる宇都宮ブレックスは１０日も名古屋ダイヤモンドドルフィンズと対戦しました。 準決勝進出へ負けられないブレックスは、名古屋に先制を許しますが、ジェレットがこのプレー。 ダンクで同点に追いつきます。 勢いに乗ったジェレットが続けざまにジャンプショットを決めて