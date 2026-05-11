会社のために動いたのに、待っていたのは“左遷”だった――。30代半ば、欧州での大仕事をやり遂げた出井伸之氏（1937〜2022）を襲った突然の人事。【写真】この記事の写真を見る（2枚）物流センターへの出向というほぼ島流しの人事に、彼は何を思い、なぜ辞めなかったのか。異端のサラリーマン人生を、ノンフィクション作家・児玉博氏の新刊『ソニー神話を壊した男 出井伸之が創った未来』（小学館）より一部抜粋してお届けす