俳優の川崎麻世（63）が10日、自身のインスタグラムを更新し、91歳の母との親子ショットを披露した。「母の日ですね」と書き出すと、幼児の自身を抱く若かりし頃の母のショットをアップ。また青年期の自身と母が経営している喫茶店をバックに2人で歩くショットや、現在の親子ショットを投稿した。「私の健康な体をありがとう。私の平和な心をありがとう。そして母へ元気でいてくれてありがとう。優しい人でいてくれてあり